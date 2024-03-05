مصرف التسويات الدولية: البنوك المركزية العالمية توشك على الانتصار في معركتها ضد التضخم

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أكد "مصرف التسويات الدولية" إن البنوك المركزية العالمية توشك على الانتصار في معركتها ضد التضخم.

وقال رئيس الإدارة النقدية والاقتصادية في المصرف، كلاوديو بوريو، إن الإجراء الحاسم الذي اتخذته البنوك المركزية، حال دون أن يصير التضخم متأصلا.

وأفاد "مصرف التسويات الدولية"، وهو مصرف البنوك المركزية، بأن هناك تفاؤلا حذرا بشأن توقعات التضخم.

وقال في نشرته الفصلية يوم أمس الاثنين، إن "الأسواق تحركت في ظل تزايد وتراجع التوقعات الخاصة بالتخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة، حيث بدد محافظو البنوك المركزية تفاؤلهم الزائد".

وقال مسؤولو البنوك المركزية مرارا إن المعركة الخاصة بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، لا يمكن الإعلان عن فوزها بعد.