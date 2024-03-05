 شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار في متناول الجميع.. والبصل والثوم بـ 15 جنيهًا ‏ - بوابة الشروق
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شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار في متناول الجميع.. والبصل والثوم بـ 15 جنيهًا ‏

محمد شعبان‏
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 5:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 5:07 ص

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة في ‏تراجع مستمر منذ أكثر من شهر، نتيجة ظهور العروات الصيفية الجديدة وزيادة المعروض من الإنتاج

ونفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أنا والمسئول» المذاع عبر فضائية قناة «الشمس» مساء الإثنين، تأثر ‏أسعار الخضروات والفاكهة بسعر الدولار، موضحا أن جميع الأصناف محلية الإنتاج.‏

وأشار إلى تراوح سعر كيلو الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات داخل أسواق التجزئة، بينما يتراوح سعر كيلو ‏البطاطس من 10 إلى 11 جنيها، منوها إلى توافر البصل الجديد بكثرة في الأسواق بسعر يتراوح من 15 إلى 16 ‏جنيها للكيلو، في حين يبلغ سعر الثوم من 15 إلى 17 جنيها للمستهلك.‏

وأكد «نجيب» أن أسعار الخضروات والفاكهة أصبحت في متناول الجميع، لافتا أن كيلو البرتقال يباع بـ 10 جنيهات، ‏والموز من 12 إلى 15 جنيها، واليوسفي بـ 7 جنيهات.‏

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