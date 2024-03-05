قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة في تراجع مستمر منذ أكثر من شهر، نتيجة ظهور العروات الصيفية الجديدة وزيادة المعروض من الإنتاج
ونفى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أنا والمسئول» المذاع عبر فضائية قناة «الشمس» مساء الإثنين، تأثر أسعار الخضروات والفاكهة بسعر الدولار، موضحا أن جميع الأصناف محلية الإنتاج.
وأشار إلى تراوح سعر كيلو الطماطم بين 7 إلى 8 جنيهات داخل أسواق التجزئة، بينما يتراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 11 جنيها، منوها إلى توافر البصل الجديد بكثرة في الأسواق بسعر يتراوح من 15 إلى 16 جنيها للكيلو، في حين يبلغ سعر الثوم من 15 إلى 17 جنيها للمستهلك.
وأكد «نجيب» أن أسعار الخضروات والفاكهة أصبحت في متناول الجميع، لافتا أن كيلو البرتقال يباع بـ 10 جنيهات، والموز من 12 إلى 15 جنيها، واليوسفي بـ 7 جنيهات.