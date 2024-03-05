إسرائيل تبيع سندات دولارية عامة لأول مرة منذ بدء حرب غزة

قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل تستعد لبيع أول سندات خزانة دولارية عامة منذ بدء الحرب ضد الفلسطينيين في قطاغ غزة في أكتوبر الماضي عقب قيام حركة حماس بشن هجوم عسكري كبير على المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في منطقة غلاف عزة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة ستطرح السندات الدولارية بآجال 5 و10 و30 سنة، مضيفة انه قد يتم إعلان تفاصيل الطرح بما في ذلك حجمه وأسعار العائد في وقت لاحق اليوم.

وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 4 و6 مليارات دولار ليكون أحد أكبر طروحات سندات الخزانة في تاريخ إسرائيل.

طرحت إسرائيل سندات خاصة بعملات مثل الدولار واليورو والين منذ بدء الحرب في غزة.

وبحسب المصادر فإن سعر العائد على الشريحة الأقصر أجلا من السندات الدولارية العامة سيكون حوالي 160 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المناظرة، وهو ما يعني أنه سيكون في حدود 8ر5% سنويا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون العائد على السندات العشرية الإسرائيلية حوالي 175 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات العشرية الأمريكية، وعلى السندات الثلاثينية حوالي 205 نقاط أساس فوق العائد على السندات الثلاثينية الأمريكية.

وعصفت حرب غزة بالاقتصاد الإسرائيلي رغم تلاشي أغلب آثار الصدمة خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع الشيقل أمام الدولار مقارنة بمستواه في أعقاب نشوب الحرب.

كما تراجع متوسط العائد على السندات الدولارية الحكومية من ذروته التي كانت 5ر6% إلى 7ر5% تقريبا وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد. ومع ذلك مازالت تكلفة التأمين على القروض الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد مرتفعة.