افتتاح قرية نجع الجسور في الأقصر بعد إعادة إعمارها

• تسليم 24 أسرة منازل جديدة مفروشة بأثاث كامل وتسليم 25 عائل أسرة مراكب صيد حديثة ورفع كفاءة أحد المساجد



افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرف المتحد، أعمال إعادة الإعمار بقرية نجع الجسور وقرية نجع "سيدنا" مركز الطود جنوب الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر.

تأتي أعمال إعادة الإعمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير القرى الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الافتتاح فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي.

وتضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية بناء المنازل المتهالكة بالقريتين والبالغ عددها 25 منزلا وإجراء كل أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لإقامة الأسر بشكل يليق بكرامة المواطن، كما تم تسليم 25 مركب صيد، في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتين.

وتم إجراء سلسلة من التدريبات المكثف لأهالي القريتين على حرفة الصيد، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية "نجع سيدنا" عقب إجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياه للشرب لضمان المحافظة على صحة سكان القرية.

كما تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة "اولادنا في عنينا" للكشف على غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية، وتوزيع مساعدات إنسانية ممثلة في كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية، والانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا"، وتنظيم مسابقة القرآن الكريم لتشجيع أطفال القريتان على حفظ القرآن الكريم.

وقال محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، إن القرى التي يتم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية تأتي ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة مثنيا على الجهود المتواصلة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن أعمال إعادة الأعمار بقرية نجع الجسور ونجع "سيدنا" تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية التنفيذية والأهلية والقطاع الخاص من خلال مسؤولياته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القرى والحفاظ على صحة أطفال القرية بإجراء كل التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر للأمراض الأكثر تأثيرا على صحة الطفل ومن ثم تحصيله الدراسي وتقديم العلاج الدوائي وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية.