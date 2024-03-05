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سقط فريق اتحاد جدة أمام مضيفه الهلال بهدفين دون رد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

شارك أحمد حجازي في المباراة بالكامل، لكنه ذاق مرارة الخسارة أمام الهلال مجددا بعد السقوط بنتيجة 3/1 في بطولة الدوري.

وفي مباراة الليلة تقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف أول للهلال في الدقيقة 40 من ركلة جزاء

وبعدها بدقيقتين أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني.

وزادت الأمور تعقيدا على حجازي ورفاقه في اتحاد جدة بحصول لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 66 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ويغيب كانتي عن صفوف اتحاد جدة في مباراة العودة أمام الهلال يوم 12 مارس المقبل.