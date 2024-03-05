وزير خارجية فلسطين: لا يغرنكم الحديث عن الخلاف الداخلي المزعوم في إسرائيل

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «الحكومة الإسرائيلية الفاشية تتعمد صب الزيت على النار، وتهدد بمزيد من تدهور الوضع على الأرض، وإغراق المنطقة برمتها في التوترات والعنف».

ونوه خلال كلمة، ضمن فعاليات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل أدمنت على الإجرام، عازمة على الاستمرار في حملتها القائمة لتدمير الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الفاسدة اللازمة».

وأضاف: «لا يغرن أحدًا الحديث عن الخلاف الداخلي المزعوم في إسرائيل، فهو ليس خلافًا على استمرار قتل الفلسطيني وتدمير حياته، وتهجيره خارج أرضه، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، وتدمير أي فرصة لحل يقوم على العدل، بل الخلاف حول إدارة حرب الإبادة وسبل الوصول إلى تلك الأهداف الشاذة».

وحذر من أن «أي قراءة خلاف ذلك وهم لا يقود إلا لشراء مزيد من الوقت لمواصلة نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة على مدار 76 عامًا، ويحرف البوصلة عن مواجهة الخطط التدميرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي».

ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائياً، بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.