وصول طاقم أمريكي روسي محطة الفضاء الدولية في كبسولة تابعة لـ سبيس إكس

وصلت كبسولة الفضاء "كرو دراجون"، اليوم الثلاثاء، إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها طاقم أمريكي-روسي.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ترحيبا حارا من قبل طاقم محطة الفضاء الدولية بالرواد الجدد.

وانطلق طاقم "كرو-8"، المؤلف من ثلاثة رواد فضاء، أمريكيين اثنين ورائد روسي، مساء أمس الأول الأحد من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا.

وتعود كبسولة "كرو دراجون" لشركة "سبيس إكس" التي يمتلكها قطب التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير 2022)، والتوترات الناجمة عن ذلك بين الولايات المتحدة وروسيا، التي يتم فيها إطلاق طاقم من البلدين إلى الفضاء معا.

ومن المقرر أن يقضي رواد فضاء ناسا مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إيبس، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر جريبيونكين، نحو ستة أشهر على متن المحطة الدولية لإجراء أبحاث.

وهذه أول رحلة للمحطة الدولية يقوم بها إيبس ودومينيك وجريبيونكين، في حين أن هذه هي المهمة الثالثة لبارات على متن المحطة الفضاء الدولية. ويوجد حاليا طاقم من سبعة أفراد بالمحطة.