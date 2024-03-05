نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال الربع الأخير

أفلت اقتصاد جنوب أفريقيا من الوقوع في فخ الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد أن حقق نموا طفيفا، مقابل انكماشه في الربع الثالث من العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الجنوب أفريقي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير مقابل انكماشه بمعدل 2ر0% خلال الربع الثالث من العام الماضي. وجاء معدل النمو خلال الربع الأخير أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 2ر0%، ليبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال العام الماضي ككل 6ر0% مقابل 9ر1% خلال 2022.

وساهم تحسن أداء قطاعات التعدين والتصنيع نتيجة انخفاض معدلات قطع التيار الكهربائي في نمو الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. كما ساهمت قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والنقل في نمو الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا قد تستخدم بيانات إجمالي الناتج المحلي للبلاد لمهاجمة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 أيار/مايو المقبل. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع تأييد حزب المؤتمر الوطني إلى أقل من 50% لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في 1994.

جاء الأداء الضعيف لاقتصاد جنوب أفريقيا العام الماضي نتيجة المشكلات اللوجيستية في الموانئ المملوكة للدولة وشركة تشغيل السكك الحديدية ترانسنت مما عرقل صادرات البلاد وحد من تدفق المواد الخام إلى السوق المحلية. وبلغ عدد السفن التي تنتظر الدخول إلى ميناء دوربان وهو أكبر موانئ جنوب أفريقيا إلى أكثر من 60 سفينة في منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12 سفينة بنهاية يناير الماضي.

في الوقت نفسه تتوقع الخزانة العامة نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 3ر1% من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل ضعيف لا يكفي لعلاج مشكلة ارتفاع معدل البطالة والفقر في البلاد.