طارق نظير: فيلم الرؤيا يناقش الرد على الصور المسيئة للرسول بشكل عقلاني

قال المونتير طارق نظير إن فكرة الفيلم التسجيلي "الرؤيا" تدور حول الرد على الهجوم علي الرسول بشكل عقلاني، بعيدا عن الإرهاب والقوة والموت، حيث يبدأ الفيلم بخلفية الهجوم علي صحيفة شارلى أبدو عام 2015 نتيجة الصور المسيئة للرسول.



وأضاف نظير خلال ندوة بفعاليات الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن بطل الفيلم اعترض علي فكرة الإرهاب والموت، بأن فكر في رسم صورة للنبي من وحي الذاكرة، من خلال جده أو محفظه للقرآن ولم يقدر.



وأشار مخرج فيلم الرؤيا، إلي أن الرسول لا أحد يستطيع أن يرسمه، وأنه قرآن يمشي علي الأرض، يمكن أن تعرفه من خلال أخلاقه.



ولاقي الفيلم إعجاب الحضور لأنه أول فيلم يناقش فكرة الصور المسئية للرسول صلي الله عليه وسلم، من خلال فكرة عقلية بدون إرهاب من خلال كيف نكون أفضل.

يذكر أن فيلم "الرؤيا" للمخرج محمد علي سحيو، وتأليف وسيناريو الدكتور إيهاب العبد، وإنتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، عقب عرض الفيلم عقدت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.