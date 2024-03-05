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وزيرا الطاقة السعودي والتجارة الفرنسي يبحثان موضوعات متعلقة بالطاقة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 11:03 م

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج فرانك أليكس رياستير" موضوعات متعلقة بالطاقة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الوزيرين السعودي والفرنسي بحثا خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات الطاقة".

يذكر أن المملكة وفرنسا لديهما علاقات قوية في مجالات الطاقة تتضمن: مشروعات بشأن تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في يوليو 2023 أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي السعودية وفرنسا على المدى الطويل.

وأكدت الوزارة في بيان مشترك عقب لقاء وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، على التزام البلدين بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الموقعة في الثاني من شهر فبراير 2023.


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