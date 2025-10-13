 الأمم المتحدة تؤكد أهمية تدفق المساعدات لغزة وتشيد بدور مصر - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 4:45 م القاهرة
الأمم المتحدة تؤكد أهمية تدفق المساعدات لغزة وتشيد بدور مصر


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:38 م

أشاد ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مصرية أمريكية.

وقال خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية هاجر جلال: «هذا يوم عظيم في شرم الشيخ.. نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لحسن الاستقبال».

وأضاف أن الجميع متفائل للغاية بخصوص هذه الصفقة، مشيرًا إلى إجراء صفقة التبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بموجب الاتفاق.

وأكد ضرورة تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن يعمل الجميع يدا بيد مع السلطات المصرية وكذلك كل المؤسسات المختصة عبر تكاتف يساهم في مد يد العون للفلسطينيين.

وتابع: «هناك شركاء كثر للأمم المتحدة منهم مصر وقطر وتركيا وهي الدول التي قامت بجهد كبير من أجل دخول المساعدات الإنسانية والدفع الاقتصادي في غزة للأمام ولا بد أن تكون تعاونا من قبل إسرائيل في هذا الصدد، وكذلك لابد أن يوضع إعادة الإعمار في الاعتبار».

