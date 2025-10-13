 سلوفاكيا: إصابة نحو 100 شخص في تصادم قطارين - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 3:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

سلوفاكيا: إصابة نحو 100 شخص في تصادم قطارين

براتيسلافا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 3:24 م

صرح وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاج إستوك لوكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، اليوم الاثنين، بأن حوالي 100 شخص أصيبوا في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة.

ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات حتى الآن. ومع ذلك، أفاد عمال الإنقاذ بأن شخصين على الأقل في حالة حرجة.

وأعلن وزير الصحة كميل شاشكو أنه سيتوجه لتفقد موقع الحادث.

ووقع التصادم بين قطاري الركاب قرب قرية جابلونوف ناد تورنو جنوب شرقي سلوفاكيا، بالقرب من الحدود المجرية.

وتشير معلومات أولية صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن أحد السائقين لم يُفسح الطريق للآخر


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك