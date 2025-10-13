 سرايا القدس تبث مشاهد لتجهيز أسير إسرائيلي قبل إطلاق سراحه - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 4:46 م القاهرة
سرايا القدس تبث مشاهد لتجهيز أسير إسرائيلي قبل إطلاق سراحه


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:40 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:40 م

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتجهيز أسير إسرائيلي قبل إطلاق سراحه.

وقالت السرايا، إن المشاهد توثق التجهيزات الأخيرة التي سبقت تسليم أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، وهو الجندي روم بارسلافسكي.
وسبق أن قال قائد في سرايا القدس، إنهم سلموا عددًا من الأسرى الإسرائيليين صباح اليوم تنفيذا لتفاهمات وقف إطلاق النار؟

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة السرايا على منصة تليجرام، أنهم ملتزمون بتفاهمات وقف إطلاق النار طالما التزم بها الاحتلال.

وتابع: «صمود وثبات شعبنا أدى لتحقيق إنجاز تحرير أسرانا ووقف الحرب».

