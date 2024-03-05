استشهاد أكثر من 34 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمنازل في مدينتي غزة وخان يونس

وصل أكثر من 34 شهيدا فلسطينيا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.



وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.



وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.