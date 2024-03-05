التموين: 65 جنيها سعر لتر زيت الخليط في المجمعات الاستهلاكية و80 جنيها بالسوق الحر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط اللتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، أما سعر الزيت الخليط زنة لتر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها.



وأضاف المصيلحي - خلال مؤتمر صحفي منعقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية - أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان المبارك.



وتابع "إنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية"، موضحا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.