فرنسا توافق على دعم الخطة التشيكية لتزويد أوكرانيا بالذخيرة

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وافقت فرنسا على دعم المبادرة التشيكية لشراء نحو 800 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع مع نظيره التشيكي بيتر بافل، اليوم الثلاثاء في براغ.

وقال ماكرون، إن المشروع مفيد للغاية وفرنسا ستشارك فيه، وتمت دعوة وزراء من البلدين لاقتراح سبل تنفيذه.

وأوضح ماكرون، أن المبادرة تتضمن البحث عن الذخيرة في أي مكان تكون متاحة فيه.

يذكر أن هولندا وبلجيكا وكندا والدنمارك وليتوانيا من بين الدول التي تعهدت بتقدم أموال لدعم المبادرة التشيكية.

وتشكو أوكرانيا منذ عدة أشهر من النقص المتزايد في ذخيرة المدفعية في قتالها ضد روسيا.

وقال بافل، وهو جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مؤتمر ميونخ للأمن في منتصف فبراير الماضي إنه تم تحديد وجود نحو نصف مليون طلقة عيار 155 مم، و300 ألف طلقة عيار 122 مم في الخارج.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنه يمكن شراء الذخيرة من دول مثل كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا.

وتعد المبادرة التشيكية محاولة لتعويض خطة متعثرة، وضعها الاتحاد الأوروبي لتسليم مليون طلقة من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا.