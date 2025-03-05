أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطابه أمام الكونغرس ليلة الثلاثاء، قرب ترحيل العقل المدبر وراء تفجير "آبي غيت" في كابل عام 2021.

وكان ذلك الهجوم قد أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا.

وأكد ترامب أن المتهم محمد شريف الله، المعروف بلقب "جعفر"، والذي وصفه بـ"الوحش" تم القبض عليه من قبل السلطات الباكستانية و"سيواجه العدالة قريبا في الولايات المتحدة".

وقامت باكستان مؤخرًا بتنفيذ عملية بناء على معلومات استخباراتية من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث تم اعتقال قيادي في تنظيم داعش تتهمه الولايات المتحدة بالتخطيط لهجوم أبي غيت الذي وقع خلال الإخلاء الأميركي من أفغانستان في عام 2021.

ويُتهم محمد شريف الله، المعروف أيضا بلقب "جعفر"، بأنه أحد قادة فرع تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان.

كما يشتبه في أنه من قام بتخطيط وتنسيق الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 جندي أميركي وحوالي 170 من المواطنين الأفغان.

ومن المتوقع أن يصل شريف الله إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وفق مصادر إعلامية أميركية، على أن يتم الكشف عن لائحة الاتهام ضده لاحقا.



وظلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تراقب شريف الله عن كثب. وفي الفترة الأخيرة، تلقت الوكالة معلومات استخباراتية دقيقة حول مكانه، ليرسل جهاز الاستخبارات الباكستاني وحدة نخبة للقبض عليه بالقرب من الحدود بين باكستان وأفغانستان.