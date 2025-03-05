الرئيس اللبناني يوجه برقية شكر إلى الرئيس السيسي قبيل مغادرته مصر عائدا إلى بيروت

وجّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته مصر عائداً إلى بيروت، بعد مشاركته في القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في مصر، متمنياً أن تلقى قرارات القمة المتابعة والتطبيق.

وغادر الرئيس عون صباح اليوم الأربعاء القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، متوجها الى بيروت في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي سميت بقمة فلسطين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها " يطيب لي، وأنا أغادر أجواء جمهورية مصر العربية، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية - قمة فلسطين التي أتمنى ان تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى إقرارها".

وأضاف "على أمل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان، اتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح ".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية قد توجّه صباح أمس إلى القاهرة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، آتياً من الرياض، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية.



