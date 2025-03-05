الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وثلاث مسيرات أخرى فوق أراضي جمهورية القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وبريانسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.