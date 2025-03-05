الإدارة الأمريكية تلمح إلى إمكانية إعلان استثناءات من الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك قريبا

ألمح وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى إمكانية وضع استثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات كندا والمكسيك، وهو تراجع مفاجئ بعد أن أضر بدء تطبيق الرسوم أمس بسوق الأسهم، وأثار قلق المستهلكين وأشعل حربا تجارية بين واشنطن وكل من أوتاوا ومكسيكو سيتي.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الأربعاء، قال لوتنيك، إن ترامب سيُحدِّث خططه للرسوم بإصدار إعلان بعد الظهر، مما قد يعفي قطاعات مثل السيارات من رسوم الاستيراد.

وأضاف لوتنيك: "ستكون هناك تعريفات، دعونا نكون واضحين. لكن ما يفكر فيه هو أي أقسام من السوق يمكن أن يفكر في إعفائها حتى نصل، بالطبع، إلى 2 أبريل".

ويعتزم الرئيس ترامب إعلان ما يسميه مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية مع كل دول العالم يوم 2 أبريل المقبل.

ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية عالميا، مع استمرار خطر اتساع نطاق الرسوم الجمركية.

وقال لوتنيك، إنه سيتحدث مع ترامب اليوم بشأن الخيارات المحتملة بالنسبة لكندا والمكسيك، موضحا أن الدولتين تعملان على معالجة مخاوف الرئيس الأمريكي بشأن تهريب المخدرات.

وأوضح الوزير، أنه يتوقع أن يعلن الرئيس ترامب قراره بشأن الإعفاءات اليوم.

يذكر أن الرئيس ترامب أمر أمس ببدء فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك بنسبة 25% باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي تخضع لرسوم بنسبة 10%.

كما أمر بمضاعفة الرسوم التي فرضها على منتجات الصين في فبرايرالماضي من 10% إلى 20%.

وتقول الإدارة الأمريكية، إن الهدف من هذه الرسوم هو إجبار الدول الثلاث على وقف تهريب مخدر الفينانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

كما أكد ترامب، أن الرسوم تهدف أيضا إلى التخلص من عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة.