مصدر في حماس: جلسنا مباشرة مع مبعوث ترامب لشئون الرهائن

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قال مصدر في حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إن الحركة جلست مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الرهائن.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة العربية الإخبارية: الحديث عن ملف الأسرى الأمريكيين بدأ منذ أسابيع وليس اليوم.

كانت مصادر أمريكية كشفت أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشكل سري.

وأفاد مصدران أمريكيان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

كما أفاد المصدران بأن المحادثات تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والوصول إلى هدنة طويلة الأمد.

فيما أشار الموقع إلى أن مبعوث ترمب للرهائن آدم بولر التقى مسئولين من حماس في الدوحة مؤخرا.