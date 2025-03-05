انطلاق مؤتمر ربط علوم التراث بتراث العلوم في مكتبة الإسكندرية أبريل القادم

تنظم مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي "ربط علوم التراث بتراث العلوم"، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2025 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يُعقد المؤتمر بالتعاون بين قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة والشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم بجامعة عين شمس، وبالتعاون مع البنية التحتية الأوروبية لبحوث علوم التراث، والتحالف الأوروبي لبحوث التراث الثقافي والسحابة الرقمية الأوروبية لعلوم التراث، بالاتحاد الأوروبي، واللجنة الوطنية السلوفينية للبنية التحتية الأوروبية لعلوم التراث، والمنصة السلوفينية-المصرية لعلوم التراث، وجامعة سنجور، وكرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا من أجل التراث الثقافي، بجامعة القاهرة.



يتيح هذا المؤتمر فرصة للمؤسسات الوطنية والعربية والأفريقية المعنية بالتراث الثقافي للتعاون مع نظرائهم من خلال المبادرات البحثية الكبرى في الاتحاد الأوروبي والبُنى التحتية المعنية بالتراث الثقافي، بهدف تعزيز الحوار في مجال حفظ ودراسة التراث الثقافي، وبناء شراكة استراتيجية مستدامة في مجال علوم التراث.

كما يهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة تاريخ وتراث العلوم في الحضارات المصرية، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور البُنى التحتية البحثية والابتكارات العلمية في مجال إدارة التراث الثقافي. ويُبرز المؤتمر أهمية التعاون الوطني والإقليمي والدولي في كيفية حفظ واستدامة التراث الثقافي.

الجدير بالذكر أنه تم دعوة عدد من مؤسسات التراث الدولية مثل منظمة الإيكروم والإيسسكو ونخبة من العلماء المصريين والأجانب لجلسات المؤتمر، ومن بينهم الأستاذ الدكتور عكاشة الدالي، بمعهد الآثار، جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، و الدكتور ستيفن كويرك، بمعهد الآثار، جامعة كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ التراث بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار الأسبق، و الدكتور ألبريشت فوس، بمركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة فيليبس ماربورغ، ألمانيا.



يناقش المؤتمر ما يقرب من أربعين ورقة بحثية، تتناول مختلف مجالات علوم التراث وتراث العلوم، مع التركيز على ربطها بالماضي من خلال استكشاف التطورات العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دراسة وصون التراث الثقافي.

وعلى هامش المؤتمر، يتم عقد ورشة عمل من تنظيم متحف ومركز المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي، والبنية التحتية الأوروبية للبحث في علوم التراث-اللجنة السلوفينية ، والشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم بجامعة عين شمس، و المنصة السلوفينية - المصرية لعلوم التراث، وهي ورشة متخصصة للمرممين المختصين بصيانة التراث الأرشيفي.