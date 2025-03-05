رئيس وزراء باكستان يؤكد عزم بلاده على استئصال شلل الأطفال من البلاد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عزم حكومته على مواصلة جهودها لاستئصال فيروس شلل الأطفال من باكستان، مشيرا إلى أن تراجع حالات شلل الأطفال في فبراير الماضي يثبت فعالية حملات التطعيم ضد المرض في البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية، أنه منذ إطلاق حملة مكافحة شلل الأطفال في فبراير الماضي، حدث تراجع في حالات شلل الأطفال بشكل كبير، خاصة في المناطق المتضررة من المرض مثل بلوشستان والسند وجنوب إقليم خيبر بختونخوا.

وأعرب شهباز شريف، الذي ترأس اجتماعا بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، عن تقديره لإدارة جميع المقاطعات لجهودها في التعرف في الوقت المناسب على حالات شلل الأطفال مما أدى إلى الاتجاه النزولي التدريجي لحالات شلل الأطفال، حسبما ذكر بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال شريف، إن التعاون بين الاتحاد والمقاطعات أمر حتمي للقضاء تماما على فيروس شلل الأطفال.

وأشاد بتعاون قوات الأمن خلال حملات شلل الأطفال، موجها برقمنة بيانات شلل الأطفال والمراقبة الصارمة.

وأوضح المشاركون، في الاجتماع، أن حملة مكافحة شلل الأطفال مستمرة بكامل قوتها في جميع المقاطعات.