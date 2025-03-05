ريال مدريد يفوز على أتلتيكو بثنائية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

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حسم ريال مدريد الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2ـ1، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريال مدريد أولا عن طريق رودريجو في الدقيقة 3 وتعادل جوليانو ألفاريز في الدقيقة 31.

و خطف إبراهيما دياز هدف الفوز للميرنجي، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.