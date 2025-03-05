هولندا تستثمر 700 مليون يورو في الطائرات الدرون لدعم أوكرانيا

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أعلنت هولندا عن إعدادها حزمة استثمارية بـ700 مليون يورو في مجال الطائرات بدون طيار (درون)، بهدف دعم دفاعات أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، في منشور عبر منصة إكس، الأربعاء، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفاد شوف، بأنه بحث خلال حديثه مع زيلينسكي، التطورات في أوكرانيا.

وأشار إلى أنهما ناقشا تفاصيل الحزمة الاستثمارية المتعلقة بتصنيع طائرات بدون طيار، بقيمة 700 مليون يورو، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "سيتم توجيه جزء كبير من هذا الاستثمار إلى تطوير الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".

وأكد شوف أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا "ضد الموقف العدواني المستمر من جانب روسيا".

وتابع: "سيستمر هذا الدعم ليس فقط في المجال العسكري، بل في المجالات السياسية والمالية والمعنوية أيضا".