وفاة 11 شخصا على الأقل إثر انهيار أرضي شمال غربي كولومبيا

لقي 11 شخصا حتفهم إثر انهيار أرضي شمال غربي كولومبيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء، بعد يوم من هطول أمطار غزيرة دفعت حائط من الطين والحطام صوب أحياء مزدحمة وطمره لنحو 12 منزلا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين أسفل الحطام في مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، وبلدة بيلو الجبلية القريبة، وفقا لوكالة (أ ب).

وقال كارلوس ريوس، مدير الوكالة الإقليمية لمكافحة مخاطر الكوارث (داجران) إن هناك 15 شخصا في عداد المفقودين.

وحدث الانهيار الطيني في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء ونجم عن فيضانات في واد ، طبقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت لورينا جونزاليس أوسبينا عمدة بيلو أن السلطات في بيلو سرعان ما استخدمت المدارس والمراكز المجتمعية كملاجئ احتشد فيها أكثر من 1300 شخص ممن فقدوا منازلهم أو لم يتمكنوا من الوصول إليها نتيجة للفيضان، وفقا لوكالة (أ ب).