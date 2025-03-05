الرئيس الألماني يمنح ناجيين من الهولوكوست وسام الاستحقاق

منح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وسام الاستحقاق الألماني للناجيين من الهولوكوست المقيمين في تشيلي، آنا ماريا فارنبرج ورودي هايمان.

وولد كلاهما في برلين وفرا من ألمانيا النازية في عام 1938. وقد توفي العديد من أقاربهم الذين بقوا في ألمانيا في معسكرات الاعتقال. وتشارك فارنبرج وهايمان تجاربهما الحياتية خلال زيارات مدرسية وعبر إلقاء محاضرات وتوزيع منشورات.

وقال شتاينماير خلال زيارته لتشيلي إن الاثنين عاشا حياتهما "بروح الذكرى، وبروح المصالحة"، واصفا فارنبرج /95 عاما/ وهايمان /103 عاما/ بأنهما "قدوتان مشرقتان تظهران لنا أنه من الممكن أيضا التصدي للكراهية والتعصب، وخاصة في هذه الأوقات"، مضيفا أن كليهما قدم خدمات جليلة ومتميزة لألمانيا - وهي الدولة التي انتزعت منهما وطنهما ذات يوم، ورغم ذلك أعادا كلاهما إليها الكثير.

وقالت فارنبرج: "مهمتنا هي العمل من أجل عدم تكرار ما حدث مطلقا - عدم تكرار المحرقة مطلقا، عدم تكرار الكراهية واللاإنسانية مطلقا"، مضيفة أن أعظم اهتماماتها هو بناء جسور التفاهم، مشيرة إلى أنها نجحت في القيام بذلك في دائرتها الصغيرة، وقالت: "وإذا ساهمنا جميعا بالقليل، فسوف نخلق عالما أفضل لأحفادنا". وقال هايمان إنهما سيواصلان إخبار الأطفال بضرورة توخي الحذر حتى لا يحدث شيء مثل الهولوكوست مرة أخرى.