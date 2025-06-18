تقرير: روسيا تعزز تواجدها العسكري على حدود فنلندا

ذكرت قناة "واي إل إي" الفنلندية، اليوم الأربعاء، بناء على صور حديثة من الأقمار الصناعية أن روسيا تعزز تواجدها العسكري على طول الحدود مع فنلندا بعد سنتين من انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتظهر الصور أعمال بناء في موقع عسكري للواء مدفعية في كاندالاكشا في منطقة مورمانسك، وفقا للقناة، التي قالت إنها شكلت أول علامة واضحة لزيادة دائمة في عدد القوات قرب الحدود.

وذكرت السلطات المحلية في مورمانسك أنه يتم بناء مدينة عسكرية جديدة كما يتم تجديد مبان سكنية قديمة في البلدة /150 كيلومترا من الحدود/.

ووفقا لقناة "واي إل إي" تظهر الصور تغيرات في قواعد الجيش الروسي قرب الحدود أيضا.

وذكرت تقارير أن الجيش الروسي أقام ثلاثة مخازن في بتروزافودسك /حوالي 175 كيلومترا من الحدود/، تكفي كل منهم لضم ما يصل إلى 50 مركبة مدرعة.

وأفادت تقارير بأنه تمت إقامة معسكر بمظلة لآلاف القوات في قاعدة كامينكا، كما يجري تجديد قاعدة سفيرومورسك-2 الجوية، التي كان قد تم إغلاقها في 1998.

كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت ، أنه بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.