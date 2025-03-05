باكستان ترحب بموافقة الجامعة العربية على خطة مصر لإعادة إعمار غزة

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم، بموافقة جامعة الدول العربية على خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأثني شريف، على حسابه بمنصة إكس، على الموقف الثابت للجامعة العربية في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

كما جدد رئيس وزراء باكستان دعوة بلاده للأمم المتحدة بضرورة ضمان تنفيذ قراراتها التي تؤكد على حل الدولتين، وذلك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعتمد في قمة فلسطين الطارئة التي عقدت بالقاهرة أمس، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي للقمة العربية غير العادية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.