رئيس الوزراء البولندي: إيقاف أمريكا للمساعدات العسكرية لكييف جار بالفعل

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء إن إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات المخصصة لأوكرانيا دخل حيز التنفيذ بالفعل.

وذكر توسك في وارسو: "تؤكد التقارير من الحدود، من مركزنا في يانوشكا، الإعلانات التي أدلت بها الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية عن توسك قوله إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإعلان الأمريكي كان "مجرد كلمات جوفاء".

وأضاف توسك: "هذا يضع أوروبا وأوكرانيا وبولندا في موقف أشد صعوبة بطبيعة الحال، لكننا يجب أن نواجه هذا الموقف".

وأضاف أن حكومته سوف تتخذ قرارات في الأيام والأسابيع المقبلة يمكن أن تكون "استثنائية" وستحتاج دعما كاملا. وأشار إلى ضرورة تجنب "المحادثات غير المجدية" حاليا.

وقال توسك بشكل منفصل إن المفوضية الأوروبية لن تعاقب بولندا على العجز الكبير الناجم عن زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقد تشكل خطة المفوضية الأوروبية لإعادة تسليح أوروبا احتمالا لاستخدام وارسو نحو 30 مليار زلوتي من أموال التعافي في استثمارات دفاعية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين أن الإدارة الأمريكية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتا.

وجاء إعلان ترامب عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي ،مما يضع ضغوطا على زيلينسكي للإنخراط في محادثات سلام مع روسيا.