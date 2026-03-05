ارتفاع الأسهم الكورية الجنوبية واليابانية بعد خسائرها الكبيرة أمس

انتعشت أسواق الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بشكل حاد أثناء تعاملات اليوم الخميس بعد خسائر فادحة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع نتيجة لتصاعد الصراع مع إيران.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بأكثر من 4% بحلول الساعة العاشرة صباحًا (01:00 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي، بينما قفز مؤشر كوسبي الرئيسي الكوري الجنوبي بنحو 12%. وأرجع مراقبون هذا الانتعاش جزئيا إلى استقرار أسعار النفط.

وسمحت هذه المكاسب للأسواق في طوكيو وسول بتعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في بداية الأسبوع، عندما أدت الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم. وكان مؤشر كوسبي قد انخفض بنسبة 12% أمس، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض يومي في تاريخه.

وتعتمد اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وتم تقييد حركة الشحن عبر المضيق بشكل كبير، حيث أصبحت الحركة فيه شديدة الخطورة بسبب الحرب مع إيران. كما ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد منذ بدء الصراع.