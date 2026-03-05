فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 والأخيرة في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز موسم 2025 -26.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالأتي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

البدلاء: محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 19 مباراة، وحقق الفريق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 14 هدفًا خلال مشواره.