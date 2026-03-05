 فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 9:30 م القاهرة
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي

الشروق
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 9:08 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 9:08 م

 أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 والأخيرة في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز موسم 2025 -26.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالأتي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

البدلاء: محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 19 مباراة، وحقق الفريق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 14 هدفًا خلال مشواره.


