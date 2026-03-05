صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير حرب إيران على أسعار الطاقة والنمو

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، الخميس، من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو والتضخم.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر "آسيا 2050" في العاصمة التايلاندية بانكوك تمهيدا لاجتماعات الصندوق السنوية في وقت لاحق من هذا العام.

ومنذ السبت تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل فيه مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

وقالت جورجيفا إن الحرب على إيران ستؤثر على أسعار الطاقة العالمية، ومعنويات السوق ومعدلات النمو والتضخم، ما يفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات، خاصة إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول.

واعتبرت أن "الصمود الاقتصادي العالمي يخضع لاختبار مرة أخرى بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن أمن الطاقة "على المحك في معظم دول آسيا" مشيرة إلى أن أسواق الأسهم بدأت تتأثر بالفعل.

ولفتت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي طالما حذر أعضاءه من تفشي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وشددت على حاجة صانعي السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إلى استراتيجيات متينة وقوة مالية، ومرونة في مواجهة التقلبات.

ودعت إلى الاستعداد الدائم للصدمات الجديدة، التي ستستمر في الظهور، مع صعوبة التنبؤ بها.

والأربعاء، أعلنت إيران سيطرة جيشها على مضيق هرمز بالكامل، وقررت حظر المرور عبره، ما يعني منع مرور ناقلات النفط وسفن التجارة والصيد.

ومن مضيق هرمز الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر المضيق، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله ورقة ضغط استراتيجية لإيران في أي مواجهة إقليمية.

وردا على العدوان، تهاجم طهران ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية