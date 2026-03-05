أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و270 ألفا و400 فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى مليون و270 ألفا و400 فرد، من بينهم 900 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و727 دبابة، و24 ألفا و142 مركبة قتالية مدرعة، و37 ألفا و915 نظام مدفعية، و1667 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1319 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و158 ألفا و381 طائرة مسيرة، و4384 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و81434 من المركبات وخزانات الوقود، و4079 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.