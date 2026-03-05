قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي كاريل هافليتشيك، إن حكومة بلاده استقرت على آلية لشراء أسهم الأقلية في شركة الكهرباء المملوكة للدولة سي.إي.زد، مضيفا: "استطيع القول إننا فكرنا بالفعل في طريقة لتنفيذ ذلك"، مؤكدا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذه الخطة.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع موقع إيكو24 دوت سي.زد الإخباري التشيكي، أن "كل شيء قيد الإعداد"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة بلومبرج لللأنباء، إلى أن الوزير أكد أن شركة سي.إي.زد ستمول عملية شراء حصة الأقلية بتأثير "ضئيل" على ميزانية الدولة.

كانت الحكومة، قد أعلنت رغبتها في السيطرة الكاملة على إنتاج سي.إي.زد من الكهرباء، بينما أشار المسئولون، إلى إمكانية طرح بعض أو كل الأصول غير المولدة للكهرباء التابعة للشركة للبيع.