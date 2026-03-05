سريلانكا تكشف تفاصيل محاولات إنقاذ بحارة على متن سفينة إيرانية ثانية قبالة سواحلها

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في سريلانكا ناليندا جاياتيسا، إن هناك محاولات لإنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها، بعد غرق سفينة حربية إيرانية الأربعاء، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف المتحدث أن السفينة الإيرانية ليست في المياه الإقليمية لسريلانكا بل في المنطقة الاقتصادية خارجها.

واتسعت رقعة الحرب على إيران بشكل حاد، الأربعاء، بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أدى إلى سقوط 80 شخصاً على الأقل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن غواصة أميركية قصفت سفينة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأنها "أصابت أو أغرقت" أكثر من 20 سفينة إيرانية، منها السفينة الحربية قبالة ساحل سريلانكا باستخدام غواصة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول سريلانكي إن السفينة المستهدفة هي الفرقاطة (دينا) وإنها كانت في طريق عودتها إلى إيران قادمة من الهند.

وأعلنت السلطات السريلانكية، الأربعاء، ارتفاع عدد الجثث التي انتشلتها بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

وذكرت السلطات المحلية أنها أنقذت 32 شخصاً وانتشلت 87 جثة في حين لا يزال في عداد المفقودين نحو 60 بحاراً من طاقم السفينة الذي يقدر عدده بنحو 180 فرداً.

وقال هيجسيث: "أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية ظنت أنها في مأمن في المياه الدولية لكن طوربيداً أغرقها. موت هادئ".

إيران تتوعد

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن الولايات المتحدة ستندم بشدة على السابقة التي أرستها باستهداف الفرقاطة الإيرانية على بعد 200 ميل عن سواحل إيران.

وأضاف عراقجي في تدوينة على منصة "إكس": "لقد ارتكبت الولايات المتحدة فظاعة في البحر، على بعد 2000 ميل عن سواحل إيران.. الفرقاطة (دينا)، ضيفة البحرية الهندية وعلى متنها ما يقارب 130 بحاراً، تم استهدافها في المياه الدولية دون أي تحذير".

وتابع: "احفظوا كلماتي: الولايات المتحدة ستندم بشدة على السابقة التي أرستها".