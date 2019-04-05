رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي «جوتيريش» و«سلامة»

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفقة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح لـ" بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن اللقاء تم خلاله مناقشة أخر المستجدات في الشأن الليبي وسُبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الليبي المُزمع إقامته بمدينة غدامس منتصف الشهر الجاري.

وأضاف بليحق، بأنه تم أيضا خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى الوطني وفقاً لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية كما تم التأكيد على إنهاء الاستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب أكد على وفاء المجلس بكافة الاستحقاقات التشريعية التي مناط بها مجلس النواب اخرها اصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد ، وبأن يتم من خلال الملتقى الوطني الليبي، ووضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يأتي اللقاء فيما يواصل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب زحفه صوب العاصمة طرابلس، فيما اعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس حالة النفير العام للتصدي لذلك.

وقبل توجهه إلى طبرق، صرح جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغادر من طرابلس إلى طبرق وبنغازي. هدفي لا يزال هو نفسه: تجنب المواجهة العسكرية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، بل حل سياسي".

وكان جوتيريش قال خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس، في طرابلس، إنه "مستعد لقيادة مبادرة مناسبة للحل إذا سمحت الظروف".