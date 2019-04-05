الجيش الليبي: وحدات عسكرية تدخل طرابلس من جميع المحاور وتُسيطر على مطارها

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر دخول قواته العاصمة طرابلس من جميع المحاور، وفرض سيطرته الكاملة على مطار طرابلس الدولي.

وذكر الإعلام الحربي للجيش، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الجمعة، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على مناطق "قصر بن غشير" و"وادي الربيع" و"سوق الخميس" بالعاصمة ضمن عملية "الفتح المبين".

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن "معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة".

وأضاف أن وحدات عسكرية سيطرت على قرية "سوق الخميس"، التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ الخميس، عملية عسكرية بهدف السيطرة على طرابلس.

وفي وقت سابق، قال حفتر، في تسجيل صوتي بث عبر الإنترنت، ويحمل عنوان "عملية تحرير طرابلس": "إلى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس، اليوم نستكمل مسيرتنا".

ودعا حفتر القوات المسلحة الليبية إلى رفع السلاح فقط ردا على حاملي السلاح في طرابلس، مؤكدا أن "من ألقى سلاحه ورفع الراية البيضاء، فهو آمن".

وجاء بيان حفتر بعد ساعات من سيطرة الجيش على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوبي طرابلس.