إيطاليا تحمّل ألمانيا مسؤولية سفينة إنقاذ تقل مهاجرين

دعت الحكومة الإيطالية ألمانيا إلى تحمّل مسؤولية سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية على متنها مهاجرون غير شرعيين جرى إنقاذهم.

وكانت السفينة " آلان كوردي" التابعة لمنظمة "سي آي"، ومقرها ريجنسبورج، أخذت على متنها 64 مهاجرا منتصف الأسبوع الجاري في عرض البحر لمتوسط، وتبحث عن مرسى منذ ذلك الحين.

وجاء في خطاب من وزارة الخارجية الإيطالية إلى السفير الألماني في روما اليوم الخميس أن السفينة يجب ألا تدخل المياه الإقليمية لإيطاليا وأن انتهاكا مثل هذا من شأنه أن يهدد الأمن القومي للبلاد.

وترفع "آلان كوردي" العلم الألماني، وتعود مسؤولية ضمان امتثال السفينة للقواعد إلى الدولة التي تحمل علمها.

وقالت منظمة "سي آي" إنها حددت مسارها إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. ويشار إلى أن السفينة على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية في برلين.

ويوجد على متن السفينة 12 امرأة، وطفل ورضيع، بالإضافة إلى طاقم من 17 فردا.

وقال البيان: "تواجه السفينة آلان كوردي ملحمة لمدة غير معلومة"، حيث إن مالطا أيضًا لم تسمح لها بأن ترسو في موانئها.