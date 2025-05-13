حزب الوفد يعلن تشكيل لجنة لمتابعة تطورات مشروع قانون الإيجار القديم

مطالب بإرجاء مناقشة القانون لمجلس النواب القادم

أعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة تشكيل لجنة من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة تطورات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إصدار بيان تفصيلي بجدول عملها خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، التي عقدت اليوم، لمناقشة التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

وأضاف يمامة خلال كلمته أن اللجنة ستتولى متابعة ومناقشة كل ما يطرأ من مستجدات حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وتتشكّل من بعض نواب الحزب.

وقرر يمامة اعتماد مطلب نواب الوفد خلال الجلسة بضرورة إرجاء مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب القادم، للاستفاضة في مناقشته على مهل كونه يمس الأمن القومي المصري.

وعبّر يمامة قائلًا: "عندما نجمع الآراء سنصل إلى الحقيقة، كلنا مالك وكلنا مستأجر، ويجب توفير البيانات اللازمة لتحقيق التوازن واستقرار العلاقة بين الطرفين".