اليمن: تحالف رصد يدين استهداف ميليشيا الحوثي للسجن المركزي في تعز

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أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، قصف ميليشيا الحوثي، لقسم النساء بالسجن المركزي بمحافظة تعز والذي أسفر عن مقتل 6 نساء وطفلة كانت تزور والدتها وجرح أكثر من 20 أخريات.

وعبر التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد- عن استنكاره لهذه الجريمة التي تأتي في خضم الحملة لإطلاق السجناء والمعتقلين خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد واستجابة لمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيت في هذا الصدد.

وذكر تحالف رصد في بيانه، أن القصف الحوثي للسجن المركزي يبدو متعمدا لإفشال المناشدات والمساعي لإطلاق السجناء حماية لهم من جائحة كورونا، وردا عمليا من المليشيا الإرهابية على رفضها لتلك المساعي الإنسانية.

ودعا تحالف رصد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى القيام بمسئولياتهم في هذا الصدد وإلزام ميلشيا الحوثي بإطلاق سراح السجناء المتفق عليهم بموجب مشاورات السويد وبقية السجناء والمعتقلين استجابة للحملة العالمية لإطلاق المعتقلين والسجناء لتفادي تعرضهم لوباء كورونا.

كما دعا الجميع إلى ضرورة القيام بالترتيبات اللازمة بما يضمن إطلاق السجناء والمعتقلين حماية لهم من التعرض للوباء.