قالت بطلة السباحة، فريدة عثمان، إن الدولة بذلت جميع الجهود الممكنة في مساعدة الرياضيين العالقين بأمريكا، عقب قرار تأجيل الأولمبياد، مؤكدة أن فور عودتهم إلى الوطن خضعوا للحجر الصحي بمرسى علم الـ14 يومًا.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، يوم السبت، أنها في الحجر الصحي بالوقت الحالي، لافتًا إلى أنه يكن هناك اعتراضًا من جميع القادمين على وضعهم في العزل الصحي، لحماية نفسهم وأسرهم، «كنا عارفين اننا هنتحط في الحجر الصحي، لأنه إجراء لابد منه».



وأشارت إلى أنها تحاول إشغال وقتها في الحجر الصحي، من ممارسة الرياضة والقراءة، مشددة أنه على جميع القادمين من الخارج، الخضوع للحجر الصحي، من أجل سلامة الجميع.



ووجهت رسالة للمواطنين «لا تقلقوا هي مجرد فترة صعبة، والعالم كله يمر بها، ولازم تسمعوا كلام الدولة للوقاية من الفيروس».

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الجمعة، المصريين العائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر الطيران الاستثنائية، التى سيرتها الشركة لعودة المصريين من أمريكا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد هناك، واحتلت أمريكا المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات.



ووصلت الطائرة فى تمام الساعة السادسة والنصف صباحا وتقل على متنها قرابة 275 راكبا، بينهم قرابة 18 طفلا، قادمين من مدينة واشنطن الأمريكية، حيث تم تغير مسار الرحلة بدلًا من الهبوط فى مطار القاهرة الدولى للهبوط فى مطار مرسى علم الدولى بعد تجهيز فندق سياحى لهم كحجر صحى للإقامة به لمدة 14 يوما بعد التأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





