قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المجتمع الأهلي منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا حدد أدواره، مشيرًا إلى أن لدى الدولة 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وأضاف أثناء حواره لـ«القناة الأولى المصرية»، اليوم الأحد، أنه لا توجد قرية مصرية غير موجود بها جمعية أهلية أو أكثر، متابعًا أن كل مجموعة جمعيات تنتمي لاتحاد إقليمي على مستوى المحافظة؛ ينسق فيما بينهم، بالإضافة إلى أن هناك جمعيات مركزية ذات أسماء معروفة، تعمل على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى عقد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع موسع مع الجمعيات المركزية على مستوى الجمهورية، في السابق؛ والذي وجه بالتنسيق فيما بين جميع الجمعيات، حتى لا تحدث ازدواجية، مشيرًا إلى أن خلال أزمة كورونا عملت الجمعيات الأهلية في اتجاه الحملات التوعوية، ووفرت مستلزمات الوقاية بشكل جيد جدًا، بالإضافة إلى عملها في حملات التطهير، وتقديم الدعم النقدي والمساعدات لأصحاب العمالة المتضررة جراء أزمة كورونا.