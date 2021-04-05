عمان: قصر دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة اعتبارا من الخميس

أصدرت اللجنة العليا العمانية لمواجهة فيروس كورونا، مجموعة من القرارات الجديدة، شملت اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 8 أبريل.



ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الاثنين، شملت الإجراءات تمديد العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية كافة، مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من يوم الخميس المقبل، وحتى صباح أول أيام شهر رمضان.



ولفتت إلى حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.



وأشارت إلى الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل «إفطار صائم» في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة، فضلًا عن حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان.



