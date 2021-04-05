وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط يفتتحان كلية الطب البشري

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، كلية الطب البشرى في جامعة دمياط، والمنشأة على مساحة 13300 متر مربع مقسمة على مبنيين كل مبنى يتكون من 4 أدوار.

كما تفقد الوزير والمحافظة الكلية التى تضمنت حجرة تدريس للمجموعات الصغيرة وحجرات متوسطة للحلقات النقاشية، ومعامل للتشريح والمهارات والأغراض المتعددة مجهزة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية ومعامل كمبيوتر ومدرج سعة 150 طالبا.

وبحسب بيان صدر عن المحافظة، فقد افتتح الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة منال عوض أيضا مبنى العيادات الخارجية لكلية طب الأسنان في الجامعة والذى يتكون من 4 أدوار ويشمل 300 وحدة لعلاج الأسنان بمشتملاتها من أشعة ومعامل وتعقيم مركزى ووحدة لمكافحة العدوى واستراحة خاصة بالمرضى، وعيادتين للميكروسكوب الجراحى.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن مشتملات كلية طب الأسنان المنشأة على مساحة 14096 مترا مربعا وتضم مبنيين للمدرجات وآخر أكاديميا.

وفى ختام الزيارة، وضع الوزير والمحافظة حجر الأساس للمستشفى الجامعى، والمقرر تنفيذه على مساحة 33000 متر مربع بسعة 600 سرير، وسيتم الإنشاء عبر مرحلتين سعة 300 سرير بالمرحلة الأولى خلال 3 سنوات، و 300 سرير بالمرحلة الثانية خلال خمس سنوات، ومن المخطط أن يقدم المستشفى خدماته إلى ثلث عدد الأسرة مجانا و ثلث آخر بأجر رمزى والثلث الأخير استثمارى.