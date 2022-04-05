فاتورة الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا وصلت إلى 186 مليون يورو حتى نهاية مارس

وصلت قيمة الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتوريدها إلى أوكرانيا إلى 186 مليون يورو حتى نهاية مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء، أنه لم تحصل دول أخرى على أسلحة ومعدات تسلح ألمانية أكثر من أوكرانيا في الربع الأول من العام سوى هولندا وبريطانيا شريكتي ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الرابع بعد أوكرانيا في قائمة الدول الحاصلة على أكبر كمية من الأسلحة الألمانية في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي فاتورة صادرات الأسلحة الألمانية في الفترة بين يناير ومارس الماضيين تضاعف ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت من 981 مليون إلى 88ر2 مليار يورو.

وعزت الوزارة الارتفاع القوي إلى وجود مشروع تسلح كبير مع هولندا منذ عدة سنوات؛ وكانت بيانات سابقة أفادت بتوريد ذخائر مدفعية مختلفة الأعيرة بقيمة تبلغ 79ر1 مليار يورو إلى هولندا.

ولم تقم ألمانيا بتوريد أي معدات تسلح تقريبا إلى أوكرانيا منذ ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014، إلى أن قررت الحكومة الألمانية توريد أسلحة بكميات كبيرة إليها في أواخر فبراير الماضي بعد يومين من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومنذ ذلك التاريخ، حصلت أوكرانيا على أسلحة من بينها صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات وبنادق آلية وعدة ملايين من طلقات الذخيرة.

ومن المنتظر توسيع نطاق إمدادات السلاح من ألمانيا إلى أوكرانيا بعد اكتشاف مقتل العديد من المدنيين في بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد سفين جيجولد إن "ألمانيا تدعم أوكرانيا بقوة في حقها في الدفاع عن نفسها كما توضح ذلك القيم الحالية للأذونات الصادرة لمعدات التسليح".