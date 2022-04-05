 وزير الاقتصاد الألماني: فرض مزيد من العقوبات على روسيا ضروري بشكل مُلح - بوابة الشروق
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وزير الاقتصاد الألماني: فرض مزيد من العقوبات على روسيا ضروري بشكل مُلح

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 8:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 8:51 م

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا أمر "ضروري بشكل ملح".

وأشار نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحاته اليوم الثلاثاء، إلى المشاورات الراهنة للمفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقال إن "فظائع بوتشا لا ينبغي أن تمر دون عقاب".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أنه لهذا السبب يتوقع ويرغب في فرض "حزمة عقوبات مشددة"، ورأى أن من الصواب الحديث أيضا عن إدراج الفحم ضمن هذه الحزمة.

كانت المفوضية طرحت في وقت سابق حزمة شاملة تتضمن عقوبات جديدة على روسيا، وتتضمن الحزمة حسب تصريحات رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين حظر استيراد الفحم من روسيا وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع روسيا.

وستبت الدول الأعضاء الـ27 فيما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات بالشكل الذي تم اقتراحه من قبل المفوضية.

وأوضح هابيك أن اعتماد بلاده على واردات الفحم القادمة من روسيا تم تقليصه بالفعل بشكل تدريجي "وفي هذا الصدد كان المعيار دائما هو أن نتمكن من الاستغناء عن الفحم الروسي في الخريف".

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