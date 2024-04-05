وفاة الفنان التشكيلي حازم المستكاوي

توفى منذ قليل، الفنان التشكيلي حازم المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها في غيبوبة داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية.

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين، الفنان الراحل حازم المستكاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع وتطبيق "فيسبوك" في منشور قالت فيه: "تنعى نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة الفنان حازم المستكاوي الذي وافته المنية اليوم ٥ أبريل ٢٠٢٤ الموافق ليلة ٢٧ رمضان،

نسأل الله له القبول والرحمة بحق هذه الأيام المباركة، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وأضافت: "الصلاة والجنازة، غدا صباحاً،

الخروج من مستشفى الشروق جليم، الإسكندرية".

يشار إلى أن الفنان الراحل حازم المستكاوى، قدم العديد من المعارض الخاصة والتى منها، عرض (ألف باء) بجاليرى آتريوم إد آرت - فيينا - النمسا 2009، معرض (مودولوس) بقاعة أوكسيد للفنون - وينترتور - سويسرا 2009، ومعرض (حول مساحات) بجاليرى كريم فرنسيس للفن المعاصر - ديسمبر 2010، ومعرض تجاور تضاد Juxtaposition بقاعة آرت توكس إيجيبت بالزمالك مارس 2015، معرض (ألف باء) بمركز الفن جميل بدبى - دولة الإمارات العربية المتحدة يونيو 2017، ومعرض كونكريت بوترى بجاليرى الشارقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعرض لاشيء يتلاشى كل شىء يتحول بقصر المنيل، معرض شىء آخر 2 درب 18/17، معرض حواديت بجاليرى فنون بيروت - لبنان.

ومن ضمن المهام التى كُلف بها، ـ تصميم وتنفيذ قطعة نحت فى شارع تاج الدين السبكى ـ ارض الجولف مصر الجديدة 1998، وتصميم وتنفيذ قطعة نحت فى ميدان الكلية الحربية - شارع عبد العزيز فهمى مصر الجديدة 1998، ونائب رئيس سمبوزيوم النحت الدولى لأسوان الدورة السابعة 2002.