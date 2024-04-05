مديرية الزراعة بالشرقية تنظم يوم حصاد لمحصول الكتان بقرية بني عامر

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية انتهت من تنفيذ يوم حصاد لمحصول الكتان بقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وأضاف أن يوم الحصاد حضره الدكتور مهدي محمد مهدي، من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث الألياف، والمهندس محمود الشناف، أخصائي المحصول بالمحافظة، وعدد من المزارعين.

وأوضح الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان، حيث تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة، مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار)، كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش، في حين تستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات، ويستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) في صناعة الخشب الحبيبي.