إحصائية صادمة لدفاع يونايتد مع تين هاج

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مثلت هزيمة مانشستر يونايتد الدرامية ضد مضيفه تشيلسي، حلقة جديدة من سلسلة الإخفاقات ليس فقط على مستوى النتائج للشياطين الحمر، ولكن على مستوى الإحصائيات والأرقام أيضا.

وخسر يونايتد بنتيجة 4-3 في قمة درامية بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأخر في النتيجة أولا 2-0 امام البلوز ثم تقدم بنتيجة 3-2 وأخيرا خسر 4-3 في الوقت القاتل.

ورصد موقع "بليتشر ريبورت" إحصائية صادمة ليونايتد وجماهيره، حيث أن عملاق أولد ترافورد، استقبل أكثر من 100 تسديدة على مرماه في آخر 4 مباريات.

تزيد النسبة في مباريات يونايتد خلال عام 2024 لتصل إلى 225 تسديدة على مرمى أندريه أونانا ما يعكس الهشاشة الدفاعية للفريق الأحمر هذا الموسم.

فريق المدرب إيريك تين هاج استقبل عدد تسديدات على مرماه أكثر مما تلقاه الفريق في آخر 20 سنة بواقع 526 تسديدة.